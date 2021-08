Lo spinello di Ungaretti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “A New York con una bellissima ragazza ebrea, un altro giovane ed un’altra bellissima ebrea, nell’appartamento della prima ho fumato marijuana. Non mi ha fatto niente, proprio assolutamente, e non capisco perché la fumino. Ma la ragazza era voluttuosa”. È Giuseppein una lettera del 1969 che scopro in un piccolo libro presumo introvabile, “Giuseppe. Gorizia e il Carso” (a cura di Gianfranco Trombetta). Cosa ne deduco? Innanzitutto che è possibile conoscere e sperimentare fino all’ultimo (all’epoca il poeta aveva ottantun anni, morirà l’anno dopo). E poi che la guerra statale contro la cannabis, che da un mucchio di anni porta un ...