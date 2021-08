Inter | Eriksen ad Appiano | «È in ottime condizioni psico-fisiche»

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni ?? - DiMarzio : Il centrocampista danese dell'@Inter ha già incontrato l'Ad Marotta - SkySport : Inter, Eriksen in Italia la prossima settimana: le news #SkySport #Eriksen - Fabio_Galli_ : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni ?? - MonicaLuisi : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Christian Eriksen ad Appiano: l'incontro con i compagni e le sue condizioni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Intervistato dalla BBC , l'arbitro inglese Anthony Taylor è tornato a parlare del malore accusato in campo dal calciatore dell'Christiandurante la partita Danimarca - Finlandia, da lui diretta. 'Quanto successo ti fa capire quanto possa essere preziosa la vita. Ero a dieci metri di distanza , guardandolo ......compagno colpito da un malore Indimenticabili le tristi immagini che hanno riguardato Christiandurante la gara di apertura degli Europei , Danimarca - Finlandia . Il giocatore dell'è ...Questa mattina Christian Eriksen è stato ad Appiano Gentile. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter. Christian Eriksen () Eriksen puntuale come un orologio svizzer ...Christian Eriksen è tornato ad Appiano Gentile e ha salutato i compagni di squadra. Il centrocampista danese è reduce dal malore in occasione di Euro 2021, la fase di recupero continua con fiducia. C’ ...