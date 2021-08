Il nuovo decreto di Draghi in arrivo: come sarà il Green Pass obbligatorio a scuola e nei trasporti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il nuovo decreto del governo Draghi sul Green Pass obbligatorio arriverà in consiglio dei ministri giovedì 5 agosto. E conterrà l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 per professori e docenti universitari. Ma non per gli studenti. Il lasciaPassare sarà necessario da settembre anche per treni, aerei, navi e traghetti: ovvero i trasporti a lunga percorrenza. Mentre i tecnici stanno valutando di inserire una norma che imponga l’obbligo del Qr Code per i lavoratori dei settori della ristorazione e dell’intrattenimento, ovvero quei settori ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildel governosularriverà in consiglio dei ministri giovedì 5 agosto. E conterrà l’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 per professori e docenti universitari. Ma non per gli studenti. Il lasciaarenecessario da settembre anche per treni, aerei, navi e traghetti: ovvero ia lunga percorrenza. Mentre i tecnici stanno valutando di inserire una norma che imponga l’obbligo del Qr Code per i lavoratori dei settori della ristorazione e dell’intrattenimento, ovvero quei settori ...

