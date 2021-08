Il Chievo non si arrende: ricorso al Consiglio di Stato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Chievo non ha intenzione di mollare la Serie B. Anche il Tar ha estromesso i veneti dal prossimo campionato cadetto, al suo posto è Stato ufficializzato il ripescaggio del Cosenza. La società del presidente Campedelli non si ferma e ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. “Conformemente alla giurisprudenza che ammette l’appello contro i decreti cautelari monocratici dei presidenti dei tar, che definiscano in modo irreversibile la controversia la Società A.C. ChievoVerona ha intenzione di proporre appello al Presidente del Consiglio di Stato, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilnon ha intenzione di mollare la Serie B. Anche il Tar ha estromesso i veneti dal prossimo campionato cadetto, al suo posto èufficializzato il ripescaggio del Cosenza. La società del presidente Campedelli non si ferma e ha annunciato ilaldi. “Conformemente alla giurisprudenza che ammette l’appello contro i decreti cautelari monocratici dei presidenti dei tar, che definiscano in modo irreversibile la controversia la Società A.C.Verona ha intenzione di proporre appello al Presidente deldi, ...

