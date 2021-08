Ciclismo su pista, Italia da record del mondo. Un’ascesa inarrestabile iniziata a Rio 2016 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Rio 2016, il quartetto azzurro fu quinto nell’inseguimento a squadre maschile. Durante le batterie, la selezione del Bel Paese fece registrare un tempo di 3’55?724. Oggi, cinque anni dopo, ai Giochi di Tokyo 2021, l’Italia ha vinto l’oro nella discplina appena menzionata stampando uno strepitoso 3’42?032. Ovviamente, il tempo in questione è il nuovo record del mondo e prima di quest’edizione delle Olimpiadi, nessuno si era nemmeno mai avvicinato ai 3’42”. Pochi mesi dopo Rio, l’Italia perse in finale, contro la Francia, il titolo europeo. In quell’atto conclusivo della rassegna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Rio, il quartetto azzurro fu quinto nell’inseguimento a squadre maschile. Durante le batterie, la selezione del Bel Paese fece registrare un tempo di 3’55?724. Oggi, cinque anni dopo, ai Giochi di Tokyo 2021, l’ha vinto l’oro nella discplina appena menzionata stampando uno strepitoso 3’42?032. Ovviamente, il tempo in questione è il nuovodele prima di quest’edizione delle Olimpiadi, nessuno si era nemmeno mai avvicinato ai 3’42”. Pochi mesi dopo Rio, l’perse in finale, contro la Francia, il titolo europeo. In quell’atto conclusivo della rassegna ...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - fanpage : È ORO, È ORO ?? Trionfo azzurro nel ciclismo su pista. Medaglia d’oro e record del mondo. Siete stai fantastici raga… - T0cac0caN2 : RT @Eurosport_IT: Gli ultimi 750 metri fatti in 39.760 secondi ?????? Rivivi l'oro nell'inseguimento: - tribuna_treviso : [Nordest Economia] Le bici sono Pinarello, le ruote sottilissime Campagnolo, corone, ingranaggi e pedivelle sono Mi… -