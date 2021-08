Cagnolina abbandonata e maltrattata: lei nascondeva un segreto sotto il suo collare (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cane maltrattato ed abbandonato al proprio destino. Chi l’ha trovato non riusciva a credere ai propri occhi. A Stockton, in California, il proprietario di un bar aveva sentito in maniera distinta i guaiti ed i gemiti di sofferenza di un cane maltrattato. Salendo al piano di sopra, dove era ubicato un appartamento disabitato da appena una settimana, l’uomo è incorso in una scioccante scoperta. Legato al lavandino del bianco c’era un piccolo quattrozampe dal pelo bianco, lasciato lì abbandonato a se stesso dai suoi vecchi proprietari. Secondo la locale associazione animalista Kate’s Rescue for Animals, l’animaletto – che è stato chiamato Autumn – era stato legato proprio da quelle ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 4 agosto 2021) Cane maltrattato ed abbandonato al proprio destino. Chi l’ha trovato non riusciva a credere ai propri occhi. A Stockton, in California, il proprietario di un bar aveva sentito in maniera distinta i guaiti ed i gemiti di sofferenza di un cane maltrattato. Salendo al piano di sopra, dove era ubicato un appartamento disabitato da appena una settimana, l’uomo è incorso in una scioccante scoperta. Legato al lavandino del bianco c’era un piccolo quattrozampe dal pelo bianco, lasciato lì abbandonato a se stesso dai suoi vecchi proprietari. Secondo la locale associazione animalista Kate’s Rescue for Animals, l’animaletto – che è stato chiamato Autumn – era stato legato proprio da quelle ...

Advertising

abu23994184 : RT @francycognato: CHARLENE, giovane cagnolina di 2anni, socievole e vivace,una bimba stupenda abbandonata da codardi senza cuore Per lei… - cassolas : RT @francycognato: CHARLENE, giovane cagnolina di 2anni, socievole e vivace,una bimba stupenda abbandonata da codardi senza cuore Per lei… - soniamicheli1 : RT @francycognato: CHARLENE, giovane cagnolina di 2anni, socievole e vivace,una bimba stupenda abbandonata da codardi senza cuore Per lei… - eleitaliana : RT @francycognato: CHARLENE, giovane cagnolina di 2anni, socievole e vivace,una bimba stupenda abbandonata da codardi senza cuore Per lei… - TittiTC : RT @francycognato: CHARLENE, giovane cagnolina di 2anni, socievole e vivace,una bimba stupenda abbandonata da codardi senza cuore Per lei… -