Bper, Montani: ‘Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito a Bper Banca di compiere un significativo salto dimensionale grazie all’ingresso delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, il cui processo di integrazione si è completato con successo”. Lo spiega l’amministratore delegato, Piero Luigi Montani, commentando i conti del semestre. “Abbiamo posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei territori, come dimostrato dalla fiducia che i nuovi clienti hanno continuato a riservarci dopo essere entrati a far parte del nostro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito aBanca di compiere un significativo salto dimensionale grazie all’ingresso delle 620delacquistato daSanpaolo, il cui processo di integrazione si è completato con successo”. Lo spiega l’amministratore delegato, Piero Luigi, commentando i conti del semestre. “Abbiamo posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei territori, come dimostrato dalla fiducia che i nuovi clienti hanno continuato a riservarci dopo essere entrati a far parte del nostro ...

