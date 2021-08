Antonio Pennacchi, per noi di Latina ‘Canale Mussolini’ è la nostra Eneide (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Chi giudica quello che è bello o brutto per la città sono io: Mussolini l’ha costruita, e io le ho dato l’anima. Ma chi la conosceva prima che io scrivessi i libri?”. Il ricordo degli amici Dieci anni fa un Antonio Pennacchi in forma e per niente umile declamò queste parole che segnarono un percorso storico importante per la nostra città. Nessuno prima di lui aveva mai narrato la migrazione dei coloni veneti, emiliani e friulani che durante la bonifica vennero a rendere fertili queste terre di paludi. Canale Mussolini è la nostra Eneide. “Innamorato della sua terra e della storia della sua terra, le ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Chi giudica quello che è bello o brutto per la città sono io: Mussolini l’ha costruita, e io le ho dato l’anima. Ma chi la conosceva prima che io scrivessi i libri?”. Il ricordo degli amici Dieci anni fa unin forma e per niente umile declamò queste parole che segnarono un percorso storico importante per lacittà. Nessuno prima di lui aveva mai narrato la migrazione dei coloni veneti, emiliani e friulani che durante la bonifica vennero a rendere fertili queste terre di paludi. Canale Mussolini è la. “Innamorato della sua terra e della storia della sua terra, le ha ...

Radio3tweet : C’è tutto il bene e tutto il male del mondo in ognuno di noi, scriveva, e la storia ci insegna a governarli. Ci ha… - OfficialASRoma : L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi, grande tifoso giallorosso, e si s… - RaiCultura : Addio a Antonio Pennacchi. Lo scrittore, Premio Strega 2010, ci ha lasciato all'età di 71 anni. #AntonioPennacchi - Dome689 : RT @ilfattoblog: #ANTONIOPENNACCHI 'Non conta come si muore, ma come si è vissuto. Vale anche per lui' [LEGGI] - RadiOndaBlu : Latina. Proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Antonio Pennacchi -