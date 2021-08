Valzer di attaccanti se parte Lukaku, può andar via anche un azzurro (Di martedì 3 agosto 2021) Stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira, qualora dovesse andare in porto l'affare Lukaku-Chelsea, si potrebbe assistere ad un vero e proprio effetto domino: "L'eventuale partenza di Lukaku verso il Chelsea potrebbe far scattare un super giro di attaccanti. All'Inter piacciono Zapata e Vlahovic. Partisse il colombiano l'Atalanta andrebbe su uno tra Belotti e Abraham, col Torino vigile su Petagna". Questo il tweet di Schira: L’eventuale partenza di #Lukaku verso il #Chelsea potrebbe far scattare un super giro di attaccanti. All’#Inter ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) Stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira, qualora dovessee in porto l'affare-Chelsea, si potrebbe assistere ad un vero e proprio effetto domino: "L'eventualenza diverso il Chelsea potrebbe far scattare un super giro di. All'Inter piacciono Zapata e Vlahovic. Partisse il colombiano l'Atalanta andrebbe su uno tra Belotti e Abraham, col Torino vigile su Petagna". Questo il tweet di Schira: L’eventualenza di #verso il #Chelsea potrebbe far scattare un super giro di. All’#Inter ...

Advertising

gilnar76 : Valzer di attaccanti se parte Lukaku, può andar via anche un azzurro #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Valzer di attaccanti se parte Lukaku, può andar via anche un azzurro - YuriCervoni : @augustociardi75 @75_voice Secondo me il valzer degli attaccanti deve ancora iniziare.. Finché @HKane non si muove.. - 9Massimetto : @Fabius40884986 @augustociardi75 @stockazz @FrancoCapasso7 Ma soprattutto il mercato finisce tra 1 mese sai quante… -