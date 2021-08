Spiritfarer disponibile da oggi in edizione fisica

(Di martedì 3 agosto 2021), il pluriacclamato gioco gestionale sulla morte, èper la prima volta in edizioni fisiche per PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire da. L’didi iam8bit e Thunder Lotus Games, distribuita da Skybound Games, contiene un artbook digitale di 96 pagine, sei cartoline da collezione e set di timbri adesivi che evidenziano luoghi esotici del gioco, oltre a un download digitale della colonna sonora del gioco, composta da Max LL.è una simulazione gestionale indie sulla morte in cui i giocatori assumono ...

