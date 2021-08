Spalletti in regia: check Napoli (Di martedì 3 agosto 2021) “Diamo il giusto valore alla vittoria del Napoli”. Intervistato su “Kiss Kiss” parla il giornalista Paolo Del Genio, in riferimento all’amichevole a Monaco vinta 3-0 dai partenopei. In regia Luciano Spalletti, sapiente tecnico in fase di check, Napoli prova prima dell’inizio della stagione che avrà luogo il 13 Agosto. Una partita “vera” per i primi 45’, cambiata nella gestione del secondo tempo quando il Bayern ha sostituito tutti. Spalletti in regia: lo scacchiere tattico del Napoli All’Allianz Arena in terra teutonica il Napoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) “Diamo il giusto valore alla vittoria del”. Intervistato su “Kiss Kiss” parla il giornalista Paolo Del Genio, in riferimento all’amichevole a Monaco vinta 3-0 dai partenopei. InLuciano, sapiente tecnico in fase diprova prima dell’inizio della stagione che avrà luogo il 13 Agosto. Una partita “vera” per i primi 45’, cambiata nella gestione del secondo tempo quando il Bayern ha sostituito tutti.in: lo scacchiere tattico delAll’Allianz Arena in terra teutonica il...

