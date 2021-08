“Più contagiosa e resistente ai vaccini” Scoperta variante Lambda che spaventa gli scienziati (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la variante Delta del covid che si è ampiamente diffusa e preoccupa molto gli scienziati, ecco che ne arriva un’altra, che come questa prende il nome da una lettera dell’alfabeto greco, ovvero la Lambda. La variante sudamericana Giunge notizia che questa variante sia stata riscontrata per la prima volta in Perù già nel 2020, per cui tanto nuova in realtà non sarebbe, e sarebbe diffusa in 29 Paesi del mondo ma principalmente in Sud America e secondo il National Institute of Health, rappresenta oltre l’80% di tutti i casi di Covid-19 in Perù. Secondo quanto afferma il dottor Pablo ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo laDelta del covid che si è ampiamente diffusa e preoccupa molto gli, ecco che ne arriva un’altra, che come questa prende il nome da una lettera dell’alfabeto greco, ovvero la. Lasudamericana Giunge notizia che questasia stata riscontrata per la prima volta in Perù già nel 2020, per cui tanto nuova in realtà non sarebbe, e sarebbe diffusa in 29 Paesi del mondo ma principalmente in Sud America e secondo il National Institute of Health, rappresenta oltre l’80% di tutti i casi di Covid-19 in Perù. Secondo quanto afferma il dottor Pablo ...

Ultime Notizie dalla rete : Più contagiosa Vaccinati infettati dal Covid, il contagio è più difficile: 'Virus si ferma nel naso per pochi giorni' ... nessun morto' Parole che si riferivano ad un documento ufficiale Usa - svelato dal Washington Post - che afferma che la variante Delta è contagiosa quanto la varicella, ha probabilmente effetti più ...

