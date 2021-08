Mps, aumenta il rischio del secondo semestre in rosso E così si complica la trattativa Cdp-Unicredit (Di martedì 3 agosto 2021) Un secondo trimestre in lieve 'rosso' per il Monte dei Paschi, tra i 15 e i 20 milioni, secondo la media di un panel di analisti consultato da Radiocor. La banca di Rocca Salimbeni dopo il primo trimestre in utile per 119 milioni, risultato migliore degli ultimi tre anni, secondo gli addetti ai lavori dovrebbe registrare una perdita anche se nel panel di analisti c'e' una netta spaccatura tra chi stima un ritorno del 'rosso' e altri che ipotizzano, invece, un risultato positivo, sebbene molto contenuto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 3 agosto 2021) Untrimestre in lieve '' per il Monte dei Paschi, tra i 15 e i 20 milioni,la media di un panel di analisti consultato da Radiocor. La banca di Rocca Salimbeni dopo il primo trimestre in utile per 119 milioni, risultato migliore degli ultimi tre anni,gli addetti ai lavori dovrebbe registrare una perdita anche se nel panel di analisti c'e' una netta spaccatura tra chi stima un ritorno del '' e altri che ipotizzano, invece, un risultato positivo, sebbene molto contenuto. Segui su affaritaliani.it

