«Il più grande pallavolista al mondo» (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver giocato e vinto con la nazionale cubana, Wilfredo León si è trasferito e ha reso la nazionale polacca una tra le favorite alle Olimpiadi di Tokyo Leggi su ilpost (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo aver giocato e vinto con la nazionale cubana, Wilfredo León si è trasferito e ha reso la nazionale polacca una tra le favorite alle Olimpiadi di Tokyo

Advertising

chetempochefa : “Quando il giudice ci ha chiesto se conoscevamo come funziona il regolamento, non l'abbiamo fatto finire di parlare… - goggiasofia : Oggi credo che sia la più grande giornata di sempre dello Sport Italiano . E credo, anche, che resterà come tale… per sempre!! - chetempochefa : Io ho realizzato un sogno. Non vedo l'ora di raccontarlo ai miei figli. Se li avrò. Altrimenti lo racconterò ai suo… - norrisainz : @ifonlypeach Ma appunto. Poteva semplicemente ignorare quello, dal momento che ha detto una cazzata più grande di l… - BrodoNerd : @grande_flagello Brutto quando non sei più famosa/o e non ti caga nessuno, eh…. -