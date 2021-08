Esclusiva: l’Inter è aggrappata a Lukaku. Ma pensa timidamente a un piano B (Di martedì 3 agosto 2021) Nessuno sa con assoluta precisione come finirà per Romelu Lukaku al Chelsea. Ma di sicuro è una situazione calda e le tentazioni possono essere dietro l’angolo. l’Inter non ha mai pensato a un piano B perché ha incassato da tempo la felicità del colosso belga prima che I Blues aumentassero la proposta e forzassero la mano. Possiamo dire timidamente che, in caso di addio a Lukaku tutto da verificare in base alla decisione del diretto interessato e lo ripetiamo, il profilo più gradito sarebbe quello di Duvan Zapata, con Vlahovic molto apprezzato ma che al momento la Fiorentina considera ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Nessuno sa con assoluta precisione come finirà per Romelual Chelsea. Ma di sicuro è una situazione calda e le tentazioni possono essere dietro l’angolo.non ha maito a unB perché ha incassato da tempo la felicità del colosso belga prima che I Blues aumentassero la proposta e forzassero la mano. Possiamo direche, in caso di addio atutto da verificare in base alla decisione del diretto interessato e lo ripetiamo, il profilo più gradito sarebbe quello di Duvan Zapata, con Vlahovic molto apprezzato ma che al momento la Fiorentina considera ...

Advertising

Onestidal2007 : @CorSport ?? ESCLUSIVA ?? #calciomercato ??? Soffiata Non solo #lukaku sarà ceduto per recuperare gli oltre 800 milio… - Bausciazzo : tireranno per alzare l'offerta a 120 mln. e caleranno le braghe fingendo sia stata esclusiva scelta del calciatore… - LuBlue94 : @Ulgan @Bubu_Inter @FBiasin Ma in quel caso mi pare ovvio avrebbero gareggiato..Conta l'oro, non solo essere primi.… - infoitsport : Esclusiva: Nandez, l'Inter aspetta il via libera. Nel pomeriggio nessun vertice - Bubu_Inter : Esclusiva: Nandez, l’Inter aspetta il via libera. Nel pomeriggio nessun vertice -