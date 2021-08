Dopo l’attacco alla petroliera, pronta una rappresaglia coordinata contro l’Iran (Di martedì 3 agosto 2021) “Il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Romania hanno concluso che l’Iran è molto probabilmente responsabile di questo incidente. Gli alleati rimangono preoccupati per le azioni destabilizzanti dell’Iran nella regione e chiedono a Teheran di rispettare i suoi obblighi internazionali”: nel comunicato di condanna e condoglianze sulla vicenda che ha coinvolto il tanker “Mercer Street”, anche la Nato si accoda nell’indicare l’Iran come (probabile) responsabile. Quello che è successo quattro giorni fa segna un precedente preoccupante: nella guerra che si combatte da anni tra Iran e Israele e Stati Uniti, ci sono stati due morti. I droni kamikaze ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) “Il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Romania hanno concluso cheè molto probabilmente responsabile di questo incidente. Gli alleati rimangono preoccupati per le azioni destabilizzanti delnella regione e chiedono a Teheran di rispettare i suoi obblighi internazionali”: nel comunicato di condanna e condoglianze sulla vicenda che ha coinvolto il tanker “Mercer Street”, anche la Nato si accoda nell’indicarecome (probabile) responsabile. Quello che è successo quattro giorni fa segna un precedente preoccupante: nella guerra che si combatte da anni tra Iran e Israele e Stati Uniti, ci sono stati due morti. I droni kamikaze ...

Advertising

formichenews : Regno Unito, Israele, Stati Uniti e Romania pensano a una rappresaglia congiunta dopo l’attacco alla #MercerStreet.… - MarceVann : RT @73Orlando73: @ValeMameli @CarlaKaky @RegioneLazio @nzingaretti @pdnetwork @MarceVann @RisatoNicola @gabelmanu Dopo l'uovo razzista, il… - Agenzia_Dire : Dopo l'attacco #hacker, la #RegioneLazio prova a ripartire: 'Entro 72 ore ripristineremo il sistema di prenotazione… - Ghira81 : @LeleAcm__ @Glad1ator3 @AlfredoPedulla Non risani e non torni più se non ci metti i soldi! Se fosse così l’Inter do… - RisatoNicola : RT @73Orlando73: @ValeMameli @CarlaKaky @RegioneLazio @nzingaretti @pdnetwork @MarceVann @RisatoNicola @gabelmanu Dopo l'uovo razzista, il… -