Covid, New York introduce pass per palestre e ristoranti (Di martedì 3 agosto 2021) New York, prima città negli Usa, si appresta a chiedere il certificato di vaccinazione per l'ingresso nelle palestre e nei ristoranti, sia per i clienti che per i dipendenti. La norma, che dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid New Covid, New York sposa la via italiana: pass vaccinale per palestre e ristoranti La norma che dovrebbe essere annunciata dal sindaco Bill de Blasio, scrive il New York Times , sarebbe simile agli obblighi introdotti in Italia e in Francia. L'obbligo si allargherà gradualmente, ...

Covid, New York introduce pass per palestre e ristoranti La norma, che dovrebbe essere annunciata dal sindaco Bill de Blasio, scrive il New York Times, sarebbe simile agli obblighi che si stanno per introdurre in Italia e in Francia.

