Al via il semestre bianco: i poteri di Mattarella negli ultimi sei mesi al Colle (Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi scattano gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica: come prevede l'articolo 88 della Costituzione Sergio Mattarella non potrà più sciogliere le Camere e indire nuove ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 agosto 2021) Da oggi scattano gliseidel mandato del presidente della Repubblica: come prevede l'articolo 88 della Costituzione Sergionon potrà più sciogliere le Camere e indire nuove ...

Advertising

Evaluation_it : Buzzi Unicem: ricavi e margini in crescita nel I semestre - albertocaldana : Il ricatto. Col semestre bianco Salvini alza la posta e usa i migranti debilitati dalle traversate come merce di sc… - fisco24_info : Semestre bianco, cos'è e quando inizia: cosa cambia per Mattarella: Al via dal 3 agosto, corrisponde agli ultimi se… - CorrNazionale : Oggi inizia il #semestrebianco di #SergioMattarella: a regolarlo è l’articolo 88 della Costituzione. Il dilemma dei… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Stellantis, i risultati del primo semestre e le stime per il 2021 - -