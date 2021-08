Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 11:30 (Di lunedì 2 agosto 2021) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2021 ORE 11:20 VALERIA VERNINI UNN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON UN INCIDENTE NEL FRUSINATE SULLA PROVINCIALE 3 GUGLIETTA VALLEFRATTA ALTEZZA COMUNE DI AMASENO, AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO PER INTERVENTO ELISOCCORSO RIMANIAMO NEL FRUSINATE PER LAVORI SI ST AIN CODA SULLA REGIONALE DI CAMPOCATRINO TRA GUARCINO E CAMPOCATINO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 11:20 VALERIA VERNINI UNN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON UN INCIDENTE NEL FRUSINATE SULLA PROVINCIALE 3 GUGLIETTA VALLEFRATTA ALTEZZA COMUNE DI AMASENO, AL MOMENTO TRAFFICO BLOCCATO PER INTERVENTO ELISOCCORSO RIMANIAMO NEL FRUSINATE PER LAVORI SI ST AIN CODA SULLA REGIONALE DI CAMPOCATRINO TRA GUARCINO E CAMPOCATINO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA DIREZIONE ...

