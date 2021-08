Tokyo 2020, il campione britannico Tom Daley oro olimpico e... campione di uncinetto (Di lunedì 2 agosto 2021) Il campione inglese Tom Daley, trionfatore a Tokyo 2020 con Matty Lee nella piattaforma sincro, fa parlare di sè non soltanto per le sue doti in piscina. È stato infatti sorpreso in tribuna mentre ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilinglese Tom, trionfatore acon Matty Lee nella piattaforma sincro, fa parlare di sè non soltanto per le sue doti in piscina. È stato infatti sorpreso in tribuna mentre ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - germancuriel5 : RT @repubblica: Daley, l'oro olimpico che lavora a maglia in tribuna - littlemixftlodo : RT @Eurosport_IT: ??? Prossimo: Tokyo 2020 ?? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Ferrari | #artisticgymnastic -