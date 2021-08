The Voice Senior, il giudice distrugge il programma: cosa è successo (Di lunedì 2 agosto 2021) The Voice Senior, durissima critica contro il talent in onda sulla Rai. Il giudice distrugge il programma: cosa è successo in queste ultime ore. The Voice SeniorLa prima edizione di The Voice Senior si è conclusa alla grande, il talent della Rai per le voci over 60 già confermato per la nuova stagione televisiva. La rete ammiraglia nazionale propone protagonisti cantanti di grande talento e con storie straordinarie. Quattro giudici e coach, tutte figure molto amate della musica italiana, si contendono i ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 agosto 2021) The, durissima critica contro il talent in onda sulla Rai. Ililin queste ultime ore. TheLa prima edizione di Thesi è conclusa alla grande, il talent della Rai per le voci over 60 già confermato per la nuova stagione televisiva. La rete ammiraglia nazionale propone protagonisti cantanti di grande talento e con storie straordinarie. Quattro giudici e coach, tutte figure molto amate della musica italiana, si contendono i ...

Advertising

chicobarney : Leticia Bufoni na Fazenda e Rayssa Leal no The Voice Kids! - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @Tvottiano @tw_fyvry @napoliforever89 @BALDINIPAOLA @OltreTv @MikyS03 @argento_tw… - infoitcultura : The Voice Senior, Al Bano e sua figlia Jasmine esclusi dall’edizione 2021. Il cantante: «Scelta inspiegabile» - MentoreSiesto : @Corriere Uh guarda non ci dormirò stanotte. Che è 'The Voice'? - Profilo3Marco : RT @Corriere: The Voice Senior, Al Bano e sua figlia Jasmine esclusi dall’edizione 2021: «Scelta insp... -