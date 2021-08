Riforma Cartabia, ci deve essere una alternativa a Draghi&C. (Di lunedì 2 agosto 2021) Il migliore commento alla “Riforma” Cartabia che ho avuto occasione di leggere in questi giorni è quello di Massimo Villone, un acuto costituzionalista che certamente non è né grillino né manettaro. Villone ha detto che la “Riforma” in questione costituisce la rivincita di Tangentopoli. Ed è a tutti evidente, in effetti, l’intento di debilitare la giustizia penale, orientandola solo verso determinati reati e non altri, come quelli contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.), quelli ambientali ed altri ancora. Se ciò non bastasse il Parlamento darà il suo indirizzo a giudici e pubblici ministeri. E già si riparla di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Il migliore commento alla “che ho avuto occasione di leggere in questi giorni è quello di Massimo Villone, un acuto costituzionalista che certamente non è né grillino né manettaro. Villone ha detto che la “” in questione costituisce la rivincita di Tangentopoli. Ed è a tutti evidente, in effetti, l’intento di debilitare la giustizia penale, orientandola solo verso determinati reati e non altri, come quelli contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, ecc.), quelli ambientali ed altri ancora. Se ciò non bastasse il Parlamento darà il suo indirizzo a giudici e pubblici ministeri. E già si riparla di ...

Advertising

ilriformista : Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, ma le 40 assenze tra le fila dei 5 Stelle sembrano un primo segnale… - marcodimaio : Abbiamo respinto la pregiudiziale di costituzionalità alla riforma del processo penale presentata dall’opposizione.… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Articoli In Edicola – Il Fatto Quotidiano Il Fatto di domani. La Cartabia (e pure il M5s) alla prova della fiducia . Il… - andreaalpini3 : RT @TigreIncazzata: ++ CON-TE MAI ++ Con la Riforma Cartabia il mafioso Dell'Utri non avrebbe fatto neanche un minuto di carcere. G.Conte… -