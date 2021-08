Juve, rientrati i vincitori di Euro 2020. McKennie di nuovo in gruppo (Di lunedì 2 agosto 2021) TORINO - Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria nel trofeo Berlusconi contro il Monza la Juventus è tornata al lavoro al Training Center nella settimana che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) TORINO - Dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria nel trofeo Berlusconi contro il Monza lantus è tornata al lavoro al Training Center nella settimana che ...

Juve, la stagione di Allegri comincia oggi: il tecnico al settimo cielo Comincia oggi, a tutti gli effetti, la stagione della Juventus . E il perché è presto detto: solo a partire da oggi Allegri avrà a disposizione il gruppo al completo. Rientrati a disposizione, infatti, gli ultimi calciatori attesi dopo il periodo di vacanza post Europei. Da oggi tutti al lavoro con un unico obiettivo: dare il massimo in campionato e in Champions ...

Juve, rientrati i vincitori di Euro 2020. McKennie di nuovo in gruppo Allegri ha riabbracciato Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni di possesso nella seduta odierna ...

