Juric: “Da Belotti mi aspetto chiarezza. Non posso aspettarlo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Ivan Juric, allenatore del Torino, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla situazione relativa ad Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato con il club granata. “Vorrei che mi dicesse: ‘mister, voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia’. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la mia idea. Percepisco una situazione di poca chiarezza che non mi piace. Da parte della società Belotti ha ricevuto una proposta per rinnovare il contratto che la reputo enorme da un punto di vista economico, visto ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Ivan, allenatore del Torino, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla situazione relativa ad Andreache non ha ancora rinnovato con il club granata. “Vorrei che mi dicesse: ‘mister, voglio stare qua. Sono il tuo capitano, andiamo in battaglia’. Spero che dopo aver visto l’amichevole di Rennes si sarà convinto che in questa squadra potrà fare 20 gol. È la mia idea. Percepisco una situazione di pocache non mi piace. Da parte della societàha ricevuto una proposta per rinnovare il contratto che la reputo enorme da un punto di vista economico, visto ...

Advertising

GoalItalia : Belotti e il Torino trattano per il rinnovo ?? 'Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto' ?? - cn1926it : #Juric contro #Belotti: 'Chi ha dubbi può andare, non posso aspettare il 25 agosto' - marinabeccuti : Ore calde per Belotti: dopo il confronto con Juric si capirà se resterà oppure no al Torino - Torinogranatait : Ore calde per Belotti: dopo il confronto con Juric si capirà se resterà oppure no al Torino - infoitsport : Juric a Belotti: «Spero mi dica resto. Ma lo faccia subito, io non aspetto» -