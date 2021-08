Il pranzo è servito | Francesco è il nuovo campione | nessuna vincita al gioco telefonico

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo un weekend di stop, è tornato in onda Ilcon Flavio Insinna e Ginevra Pisani. La puntata del 2 agosto è stata alquanto divertente con lassa Patrizia e la new entry. Quest'ultimo, proveniente da Roma, studia al DAMS è riuscito a strappare il titolo dialla sua avversaria ed è stato anche protagonista di una piccola ma interessante. Tante risate anche al, nessuno è riuscito a indovinare e il montepremi è schizzato a mille euro. In questa puntata è stato rilasciato un ulteriore ...

Advertising

CataVinc : @Lanf040264 La laurea in medicina dove l'ha presa al pranzo è servito? - giovanna17bb : Insinna incastra la neo-campionessa de "Il pranzo è servito" - jaysembrace : quando a il pranzo è servito fanno una domanda sulla corea e allora tu inizi ad urlare suggerimenti a francesco man… - mondisommersi1 : Che senso ha rifare 'Il pranzo è servito' alle 14 del pomeriggio?Mah...per me un flop! - gianlu_79 : RT @Susanna05662273: @gianlu_79 @insinnaflavio @pisani_ginevra @RaiUno Ci sono????????buona settimana gianluca con pranzo e servito ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito

13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 ILcon Flavio Insinna 14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Roberta chiede a Gabriella come mai non si sia ancora lasciata andare con Cosimo. Nicoletta; ...Una camminata tra l'orto ed il pascolo con unin campagna, tra profumi e ricordi, in una domenica di festa". Infine, Silvana Musej ha partecipato a Napoli al Festival della Salute e ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e strumenti equivalenti, anche di terzi, per misurare il consumo e garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai, facilitare la navigazione, proporr ...All'anagrafe Corrado Mantoni, è nato il 2 agosto del 1924 a Roma e ed è morto nel 1999. Oggi avrebbe compiuto 97 anni. Viene considerato, insieme a Raimondo Vianello e allo stesso Bongiorno, uno dei f ...