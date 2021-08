Il Movimento 5 Stelle cambia faccia (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella giornata di oggi, lunedì 2 agosto e domani, martedì 3 agosto, il Movimento 5 Stelle attuerà il suo primo grande cambiamento. Si vota per cambiare lo statuto del partito e rivederlo dall’interno toccando diversi temi importanti. Alternativa c’è è contro la Riforma della Giustizia In che modo ? Il Leggi su periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella giornata di oggi, lunedì 2 agosto e domani, martedì 3 agosto, ilattuerà il suo primo grandemento. Si vota perre lo statuto del partito e rivederlo dall’interno toccando diversi temi importanti. Alternativa c’è è contro la Riforma della Giustizia In che modo ? Il

Advertising

virginiaraggi : OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 S… - Mov5Stelle : DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Domani tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 S… - Mov5Stelle : OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Nelle giornate di oggi e domani tutti gli iscrit… - Luigiei40 : RT @makarenayo: ++CON-TE MAI++ Il Movimento 5 Stelle era nato per accantonare la vecchia concezione della politica e passare alla cittadi… - Luigiei40 : RT @sostengoi40: ++CON-TE MAI++ Il Movimento 5 Stelle era nato per accantonare la vecchia concezione della politica e passare alla cittad… -