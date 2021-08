Green pass da incubo: ottenerlo è un’odissea, il sistema fa acqua da tutte le parti (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì sarà il d-day del Green pass. In Italia il certificato vaccinale diventerà obbligatorio per fare praticamente vita sociale. Chiunque abbia più di 12 anni dovrà esibirlo per accedere a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici, concorsi pubblici; o per entrare in un bar. Eppure il Green pass, questo “lasciapassare” fa già acqua da tutte le parti. Comunque la si pensi, saremo prigionieri della burocrazia e delle falle nel sistema. Carlo Tarallo su la Verità dà conto dello stato dell’arte. La confusione per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Venerdì sarà il d-day del. In Italia il certificato vaccinale diventerà obbligatorio per fare praticamente vita sociale. Chiunque abbia più di 12 anni dovrà esibirlo per accedere a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici, concorsi pubblici; o per entrare in un bar. Eppure il, questo “lasciaare” fa giàdale. Comunque la si pensi, saremo prigionieri della burocrazia e delle falle nel. Carlo Tarallo su la Verità dà conto dello stato dell’arte. La confusione per ...

