Covid, tasso di positività in aumento in Campania ma con meno tamponi (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComplice anche il minor numero di tamponi molecolari effettuati, cresce ulteriormente in Campania il tasso di positività. Su 2171 test i positivi sono 194, una quota dell'8,93% rispetto al 6,15% di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri 2 verificatisi in precedenza ma registrati solo oggi. In calo i ricoveri in terapia intensiva, si passa da 12 a 10 mentre aumentano ancora i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria che passano da 218 a 225. Il 18 luglio scorso erano 175. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

