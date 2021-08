Covid Australia, Queensland prolunga lockdown contro variante Delta (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel Queensland prorogato il lockdown in vigore da sabato a Brisbane, terza città dell’Australia, e in altre aree dello stato. L’obiettivo è contenere la diffusione della variante Delta del coronavirus. Per il vice premier del Queensland, Steven Miles, “non sarebbero sufficienti” le misure inizialmente annunciate per tre giorni e adesso prorogate nel sudest dello stato fino alle 16 di domenica prossima. Miles spera “fortemente” che le nuove decisioni “siano sufficienti” dopo che, ha riferito, negli ultimi giorni sono stati accertati una trentina di nuovi casi di infezione, 13 solo oggi, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) Nelprorogato ilin vigore da sabato a Brisbane, terza città dell’, e in altre aree dello stato. L’obiettivo è contenere la diffusione delladel coronavirus. Per il vice premier del, Steven Miles, “non sarebbero sufficienti” le misure inizialmente annunciate per tre giorni e adesso prorogate nel sudest dello stato fino alle 16 di domenica prossima. Miles spera “fortemente” che le nuove decisioni “siano sufficienti” dopo che, ha riferito, negli ultimi giorni sono stati accertati una trentina di nuovi casi di infezione, 13 solo oggi, ...

