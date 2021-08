Attacco hacker ai sistemi informatici Regione Lazio: bloccate prenotazioni per il vaccino. Chiesto un riscatto (Di lunedì 2 agosto 2021) Il ransomware che ha colpito i sistemi informatici della Regione Lazio avrebbe infettato «sia le aree di produzione che quelle di backup dei dati». E’ quanto apprende AGI da fonti della Regione. Si... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 agosto 2021) Il ransomware che ha colpito idellaavrebbe infettato «sia le aree di produzione che quelle di backup dei dati». E’ quanto apprende AGI da fonti della. Si...

