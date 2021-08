Uomini e Donne, duro colpo per Gemma Galgani: la star sarà un’altra (Di domenica 1 agosto 2021) Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, e la redazione avrebbe deciso di puntare tutto su un’altra dama, che non è Gemma Galgani. Come la prenderà la diretta interessata? Ecco l’indiscrezione. Isabella Ricci, arrivata nel programma Uomini e Donne come dama, ha subito conquistato il pubblico Mediaset. Questo sia per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di, e la redazione avrebbe deciso di puntare tutto sudama, che non è. Come la prenderà la diretta interessata? Ecco l’indiscrezione. Isabella Ricci, arrivata nel programmacome dama, ha subito conquistato il pubblico Mediaset. Questo sia per la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - SeaWatchItaly : A bordo del barchino vuoto gli effetti personali abbandobati delle persone che erano a bordo. Uomini, donne e bam… - Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - Ijmerence : RT @annoiatoh24: donne: discriminate, uccise, violentate, vittime continue di revenge porn, gender gap uomini: insultati su twitter con fr… - Incapabilis1 : @noelsoen @blackstarqeeen Non tutti gli uomini, ma di sicuro tutte le donne La mia risposta ad un altro commento -