Tra nuvole e temporali, migliora in serata (Di domenica 1 agosto 2021) Scopriamo come si conclude questo weekend e come inizia il mese di agosto con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Bianchini. ANALISI GENERALE In queste ore il transito sul nord Italia di una vasta area depressionaria centrata sull'Europa centro-settentrionale sta portando condizioni di tempo fortemente perturbato sulla regione specialmente sui rilievi. Settimana prossima è prevista un'alternanza tra condizioni di tempo più stabile alternate da possibili peggioramenti temporaleschi per il transito di alcuni cavi d'onda. Domenica 1 agosto 2021 Tempo Previsto: fin dal mattino forti temporali insisteranno sui rilievi e sui settori occidentali. Con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra nuvole MXGP del Belgio: gli orari TV delle gare di Lommel La lotta per la vittoria sarà pazzesca e il meteo potrebbe giocare un ruolo determinante, con temperature che oscillano tra i 14° ed i 21° e le nuvole che si alternano a sprazzi di sole. ...

Meteo domani domenica 1 agosto: stabilità e temperature alte su varie città ...valori compresi tra i 28 e i 33 gradi. Meteo domani domenica 1 agosto, le previsioni del tempo Passando alle regioni del Centro , la giornata dovrebbe essere all'insegna del tempo variabile. Nuvole e ...

Tra nuvole e temporali, migliora in serata

La pioggia? Artificiale. "Vi spiego come s'inseminano le nuvole" Da Dubai alla Cina alla Russia le precipitazioni provocate con la tecnica del cloud seeding. Il ricercatore Cnr: "Esperimenti anche in Italia ma resta soprattutto una tecnica commerciale" ...

