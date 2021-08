Tokyo2020, Nespoli arciere d’argento: “Passione nata con Robin Hood” (Di domenica 1 agosto 2021) “Ancora prima di partire ho chiamato la medaglia è così è stato. Sono molto contento di quello che ho fatto e del risultato ottenuto. Non c’è gara che ti prepara alle Olimpiadi come le Olimpiadi”. Così Mauro Nespoli, medaglia d’argento nel tiro con l’arco individuale, parlando da Casa Italia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Ancora prima di partire ho chiamato la medaglia è così è stato. Sono molto contento di quello che ho fatto e del risultato ottenuto. Non c’è gara che ti prepara alle Olimpiadi come le Olimpiadi”. Così Mauro, medaglianel tiro con l’arco individuale, parlando da Casa Italia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ItaliaTeam_it : IMMENSO MAURONE. ???? ARGENTO per Mauro Nespoli a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FitarcoItalia - Coninews : ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio… - ItaliaTeam_it : LO RISCRIVIAMO. MAURONEEEEEEEEEE! ?? È finale per Mauro Nespoli a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #StuporMundi|… - medicojunghiano : RT @iltrumpo: Mauro Nespoli da Voghera vince l’argento nel tiro con l’arco. Ci riproverà tra 3 anni a Parigi, con la pistola. #Nespoli #To… - ilfattovideo : Tokyo2020, Nespoli arciere d’argento: “Passione nata con Robin Hood” -