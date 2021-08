Tokyo 2020, tennis: Zverev liquida Khachanov in due set e regala la medaglia d’oro alla Germania (Di domenica 1 agosto 2021) Il tedesco Alexander Zverev stende in due set 6-3 6-1 il russo Karen Khachanov nella finale del torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e conquista una storica medaglia d’oro per la sua Germania. Il russo, invece, deve accontentarsi di un comunque spettacolare argento. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI DOMENICA 1 AGOSTO – IL PROGRAMMA COMPLETO DI Tokyo 2020 Il russo inizia tenendo agevolmente il proprio primo turno di servizio, ma il numero cinque del mondo, dopo aver tenuto a zero la battuta, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Il tedesco Alexanderstende in due set 6-3 6-1 il russo Karennella finale del torneo diai Giochi Olimpici die conquista una storicaper la sua. Il russo, invece, deve accontentarsi di un comunque spettacolare argento. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI DOMENICA 1 AGOSTO – IL PROGRAMMA COMPLETO DIIl russo inizia tenendo agevolmente il proprio primo turno di servizio, ma il numero cinque del mondo, dopo aver tenuto a zero la battuta, ...

