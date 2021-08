Tokyo 2020, festa grande per gli azzurri a Fiumicino: “Tamberi e Jacobs dei numeri uno” (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo saputo di Jimbo e Jacobs sull’aereo: sono dei numeri uno, incredibile, molti di noi erano sorpresi”. Mauro Nespoli, Fabio Basile e molteplici altri atleti italiani hanno commentato le gesta di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020, all’arrivo a Fiumicino dopo le prestazioni ai Giochi. Strepitose notizie per gli azzurri grazie alle performance dei due atleti da oro nella giornata di lunedì 1 agosto. festa in aereo inoltre per le medaglie italiane in Giappone, con Nino Pizzolato, Lucilla Boari, Odette ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Abbiamo saputo di Jimbo esull’aereo: sono deiuno, incredibile, molti di noi erano sorpresi”. Mauro Nespoli, Fabio Basile e molteplici altri atleti italiani hanno commentato le gesta di Gianmarcoe Marcellalle Olimpiadi di, all’arrivo adopo le prestazioni ai Giochi. Strepitose notizie per gligrazie alle performance dei due atleti da oro nella giornata di lunedì 1 agosto.in aereo inoltre per le medaglie italiane in Giappone, con Nino Pizzolato, Lucilla Boari, Odette ...

