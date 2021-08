Speculazioni | Pfizer e Moderna aumentano il costo dei vaccini nella fornitura Ue

(Di domenica 1 agosto 2021) Non è un bel segnale:hanno aumentato il prezzo dei loronegli ultimi contratti diall'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times,ha aumentato ...

Non è un bel segnale:e Moderna hanno aumentato il prezzo dei loro vaccini negli ultimi contratti di fornitura all'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times,ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%. I termini degli accordi, sottoscritti nel 2021 per un totale di oltre 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, ......PUBBLICATO IL 1 Agosto 2021 PALERMO - 'Il presidente della Regione evita di faredi ... Figliuolo 'Campagna vaccino procede, dosi aggiuntive' Incendi, Musumeci 'Tra colpevoli gente ...Partono le richieste di danni per le reazioni avverse da vaccino: in Lombardia decine di domande di risarcimenti, tanto che la regione ha dovuto scrivere ...Pfizer ha aumentato il prezzo del proprio vaccino di oltre il 25% e Moderna di oltre il 10%. Questo perché sono più efficaci di AstraZeneca e Johnson&Johnson ...