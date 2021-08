PS5: Mark Cerny rivela il suo SSD preferito scelto per espandere la memoria della console (Di domenica 1 agosto 2021) PlayStation 5 possiede meno di un terabyte di memoria SSD di sistema, sufficiente per un giocatore casual, ma un grande limite per i più navigati. Fortunatamente, i giochi PS4 possono essere installati e giocati in retrocompatibilità anche su un hard disk esterno, salvando così la memoria interna della console. Per quanto riguarda i giochi PS5, purtroppo, essi possono funzionare solo dall'SSD interno e non è possibile farli partire altrove. Installare e cancellare i giochi all'occasione è la soluzione più logica per salvaguardare il proprio spazio, ma arriverà un momento in cui i giocatori necessiteranno per forza di un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021) PlayStation 5 possiede meno di un terabyte diSSD di sistema, sufficiente per un giocatore casual, ma un grande limite per i più navigati. Fortunatamente, i giochi PS4 possono essere installati e giocati in retrocompatibilità anche su un hard disk esterno, salvando così lainterna. Per quanto riguarda i giochi PS5, purtroppo, essi possono funzionare solo dall'SSD interno e non è possibile farli partire altrove. Installare e cancellare i giochi all'occasione è la soluzione più logica per salvaguardare il proprio spazio, ma arriverà un momento in cui i giocatori necessiteranno per forza di un ...

