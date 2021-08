Olimpiadi: Paltrinieri, ‘non mi tiro indietro, faccio la 10 km’ (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono qui e non mi tiro indietro: faccio anche la 10 chilometri in mare”. Gregorio Paltrinieri è pronto per affrontare la gara di fondo, subito dopo la finale dei 1.500 chiusa al quarto posto. “Ero stanchissimo, a meta’ gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo, arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha aggiunto l’azzurro alla Rai. “La gara in acque aperte e’ stata la domanda degli ultimi mesi: mi dicevano che non dovevo farla, ma io la faccio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago. (Adnkronos) – “Sono qui e non mianche la 10 chilometri in mare”. Gregorioè pronto per affrontare la gara di fondo, subito dopo la finale dei 1.500 chiusa al quarto posto. “Ero stanchissimo, a meta’ gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo, arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha aggiunto l’azzurro alla Rai. “La gara in acque aperte e’ stata la domanda degli ultimi mesi: mi dicevano che non dovevo farla, ma io la”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Paltrinieri, il cuore non basta: quarto nei 1500 sl #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Solo applausi per Greg! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - TV7Benevento : Olimpiadi: Paltrinieri, 'non mi tiro indietro, faccio la 10 km'... - TV7Benevento : Olimpiadi: Paltrinieri, 'dispiace per non confermare Rio ma non mi recrimino nulla'... -