Olimpiadi 2021, si baciano appassionatamente sul podio ma c’è una violazione del regolamento (Di domenica 1 agosto 2021) Florent Manaudou e Pernille Blume. Argento e bronzo. Francia e Danimarca. 50 stile libero. Olimpiadi di Tokyo 2021. Se l’amore è amore. I due atleti, dopo le rispettive gare, a distanza di sette minuti l’uno d’altra, si sono abbracciati. E baciati. I pochi presenti hanno applaudito. Vive l’amour! Il regolamento, però, è stato violato. Non sono Olimpiadi qualunque, c’è la pandemia. Il regolamento sanitario prevede niente festeggiamenti e abbracci, delegazioni separate, niente rapporti tra atleti di nazioni diverse. Dopo l’amore gridato al mondo tra Federica Pellegrini e il suo coach Matteo Giunta, eccolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Florent Manaudou e Pernille Blume. Argento e bronzo. Francia e Danimarca. 50 stile libero.di Tokyo. Se l’amore è amore. I due atleti, dopo le rispettive gare, a distanza di sette minuti l’uno d’altra, si sono abbracciati. E baciati. I pochi presenti hanno applaudito. Vive l’amour! Il, però, è stato violato. Non sonoqualunque, c’è la pandemia. Ilsanitario prevede niente festeggiamenti e abbracci, delegazioni separate, niente rapporti tra atleti di nazioni diverse. Dopo l’amore gridato al mondo tra Federica Pellegrini e il suo coach Matteo Giunta, eccolo, ...

