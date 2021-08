Marcell Jacobs | Campione Olimpico 100 metri | il palmares e i primati dell’azzurro Tutti i record e i titoli

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) Il nome diè sulla bocca di mezzo mondo dopo l’impresa surreale compiuta alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il velocista italiano ha vinto i 100con il perentorio tempo di 9.80 e ha conquistato la medaglia d’oro in quella che è considerata come la gara più prestigiosa, importante e mediaticamente coperta dell’intero panorama dei Giochi. L’azzurro ha trionfato davanti a una platea immensa e il suo nome resterà per sempre nella leggenda dello sport italiano e non solo. Il 26enne ha siglato ileuropeo in finale, lo straripante 9.80 che migliora di quattro centesimi quando fatto un paio di ore prima in ...