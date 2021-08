L’uomo che spegneva il fuoco con i suoni (Di domenica 1 agosto 2021) Storia ed esperimenti di Charles Kellogg, ambientalista americano che nella prima metà del Novecento fece cose incredibili con le corde vocali Leggi su ilpost (Di domenica 1 agosto 2021) Storia ed esperimenti di Charles Kellogg, ambientalista americano che nella prima metà del Novecento fece cose incredibili con le corde vocali

