Laura Chiatti dimagrita drasticamente: il disturbo di cui soffre (Di domenica 1 agosto 2021) Laura Chiatti spiega sui social il motivo per il quale appare sempre più magra. L’attrice già in passato aveva risposto alle critiche di chi l’accusava del suo drastico dimagrimento Laura Chiatti in costume (Instagram)Laura Chiatti, attrice e modella italiana, è stata travolta nuovamente da una bufera mediatica a causa dell’eccessivo dimagrimento degli ultimi tempi. Le sue foto su Instagram mostrano, infatti, un corpo sempre più asciutto e snello. La risposta dell’attrice, tuttavia, non si è fatta attendere. “Contro l’ignoranza si perde sempre” replica a chi la accusa ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 agosto 2021)spiega sui social il motivo per il quale appare sempre più magra. L’attrice già in passato aveva risposto alle critiche di chi l’accusava del suo drastico dimagrimentoin costume (Instagram), attrice e modella italiana, è stata travolta nuovamente da una bufera mediatica a causa dell’eccessivo dimagrimento degli ultimi tempi. Le sue foto su Instagram mostrano, infatti, un corpo sempre più asciutto e snello. La risposta dell’attrice, tuttavia, non si è fatta attendere. “Contro l’ignoranza si perde sempre” replica a chi la accusa ...

Advertising

zazoomblog : Marco Bocci andato via di casa? Laura Chiatti risponde con una FOTO - #Marco #Bocci #andato #casa? #Laura - zazoomblog : Marco Bocci ha lasciato Laura Chiatti: è andato via di casa - #Marco #Bocci #lasciato #Laura - infoitcultura : Laura Chiatti: Marco Bocci è andato via di casa? - infoitcultura : Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi, “Lui è andato via di casa” - infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci, colpo di scena clamoroso nella favola d'amore -