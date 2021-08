Final Fantasy XIV: modifiche all’icona del Sage per aiutare chi soffre di tripofobia – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 1 agosto 2021) Gli sviluppatori di Square Enix hanno modificato l’icona del Sage di Final Fantasy XIV per venire incontro a chi soffre di tripofobia.. Gli sviluppatori di Square Enix hanno annunciato di aver modificato l’icona del Sage, uno dei nuovi “Job” di Final Fantasy XIV per venire incontro alle esigenze di chi soffre di tripofobia, ovvero la fobia per i buchi. Per chi non lo sapesse, chi è affetto da questo disturbo prova una sensazione di terrore, nausea e disgusto, ma anche attacchi di panico, nausea e brividi nei casi più ... Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021) Gli sviluppatori di Square Enix hanno modificato l’icona deldiXIV per venire incontro a chidi.. Gli sviluppatori di Square Enix hanno annunciato di aver modificato l’icona del, uno dei nuovi “Job” diXIV per venire incontro alle esigenze di chidi, ovvero la fobia per i buchi. Per chi non lo sapesse, chi è affetto da questo disturbo prova una sensazione di terrore, nausea e disgusto, ma anche attacchi di panico, nausea e brividi nei casi più ...

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Final Fantasy Mofumofu Plush: Chocobo $27.99 via PlayAsia (Free Shipping). - buster_shepard : O hai Final Fantasy X. - GamingToday4 : Final Fantasy XIV: modifiche all’icona del Sage per aiutare chi soffre di tripofobia - Multiplayerit : Final Fantasy XIV: modifiche all'icona del Sage per aiutare chi soffre di tripofobia - noghelafaso : Io ho un final fantasy 8 da finire... -