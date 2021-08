È stato un amatissimo ballerino della seconda edizione di Amici, come dimenticarlo: sono trascorsi 18 anni, resterete di stucco! (Di domenica 1 agosto 2021) Ha partecipato alla seconda edizione di Amici come ballerino, ve lo ricordate? sono trascorsi 18 anni da quel momento, eccolo oggi. Amici, diciamoci la verità, è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta col nome ‘Saranno Famosi’ nel 2001, il talent di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 1 agosto 2021) Ha partecipato alladi, ve lo ricordate?18da quel momento, eccolo oggi., diciamoci la verità, è uno dei programmi più seguititelevisione italiana. Andato in onda per la prima volta col nome ‘Saranno Famosi’ nel 2001, il talent di Maria De Filippi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GuardaStelle82 : @italskipper E allora non va soppresso, va modificato, perché in effetti ha molte criticità e falle. Ma il tuo amat… - thrillernordico : ?? Novità ( #thrillers #libro #libreria #nuovauscita #crime #MYSTERY #giallo @minimumfax @SaraParetsky ) Il cadavere… - David_Dean_ : Sorgi su @LaStampa di @MassimGiannini invoca un colpo di Stato militare, se qualcuno - non sia mai - faccia cadere… - FeedelissimoCom : Televisione in lutto, l’amatissimo attore è stato trovato morto: aveva solo 45 anni - UmbertoexIT : @DinoParise @borghi_claudio @mafaldina88 Se ci fosse stato anche fdi in cdm magari qualcosa in più la si otteneva.… -