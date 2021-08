Bollettino, oggi 5.321 contagi e 5 morti: terapie intensive salgono a 230 (Di domenica 1 agosto 2021) il dei contagi , morti e terapie intensive di oggi 1° agosto 2021: s ono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6. Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) il deidi1° agosto 2021: s ono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.

Advertising

borghi_claudio : Bollettino di oggi. 7 morti. Il giorno in cui è stato firmato il decreto riaperture erano 361. Sospendiamo le liber… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 agosto: 5.321 nuovi casi e 5 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 1 agosto: 5.321 nuovi casi e 5 morti - MarkChierici : - paoloigna1 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi primo agosto: 5.321 nuovi casi e 5 morti. Tasso di positività al 3,17%… -