Siena, per Letta scoglio Mps-Unicredit (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Nella campagna elettorale per il seggio di Siena alle suppletive per la Camera, dove il Pd schiera il segretario Enrico Letta, irrompe la vicenda Mps, con Unicredit che ha aperto le trattative con il Mef per acquisire una parte dello storico istituto di credito. Il Monte Paschi - una delle banche più antiche al mondo, che dal 2017 vede una forte partecipazione statale per mettere in sicurezza i conti della banca - è l'asset fondamentale dell'economia della cittadina toscana. Non solo: la banca per decenni ha avuto un fitto dialogo proprio con il mondo della sinistra italiana. Caute le reazioni delle forze politiche che sostengono la ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Nella campagna elettorale per il seggio dialle suppletive per la Camera, dove il Pd schiera il segretario Enrico, irrompe la vicenda Mps, conche ha aperto le trattative con il Mef per acquisire una parte dello storico istituto di credito. Il Monte Paschi - una delle banche più antiche al mondo, che dal 2017 vede una forte partecipazione statale per mettere in sicurezza i conti della banca - è l'asset fondamentale dell'economia della cittadina toscana. Non solo: la banca per decenni ha avuto un fitto dialogo proprio con il mondo della sinistra italiana. Caute le reazioni delle forze politiche che sostengono la ...

Advertising

borghi_claudio : Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Pove… - CarloCalenda : Penso sia giusto che @EnricoLetta, che è il segretario di un grande partito, stia in Parlamento. Ma devo dire che s… - Linkiesta : Il cervellotico e autolesionista rifiuto del Pd di appoggiare Bentivogli a Roma Ma allo stesso tempo chiede un app… - fisco24_info : Siena, per Letta scoglio Mps-Unicredit: AGI - Nella campagna elettorale per il seggio di Siena alle suppletive per… - checovenier : RT @MarcoCantamessa: La città non vuole patire conseguenze. UniCredit non vuole acquisire una situazione deficitaria. Letta non vuole perde… -