Salvini | “Vaccino? Libera scelta | non obbligo nessuno” – Video

(Di sabato 31 luglio 2021) Contro il coronavirus, “Io mi sono vaccinato perché ho fatto unada 48enne, però questo non mi da il diritto di imporre lache ho fatto io a qualcun altro”. Così Matteosull’vaccinale dal palco della festa della Lega a Milano Marittima. “Se quello di fronte a me con l’ombrellone in spiaggia non è vaccinato – continua il leader della Lega -, libero di farlo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così Matteosull'obbligo vaccinale dal palco della festa della Lega a Milano Marittima. "Se quello di fronte a me con l'ombrellone in spiaggia non è vaccinato - continua il leader della Lega -...fa a pezzi i grillini sulle minacce di crisi e ministri ritirati Tanti i temi trattati, in apertura le manifestazioni anti - green pass, in diretta dalla 'Festa della Lega',chiarisce:...