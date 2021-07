Mauro Nespoli argento nel tiro con l’arco. Bronzo per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Irma Testa nel pugilato. Basket, Italia ai quarti (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altra notte piena di atleti Italiani in gara e a caccia di podio, con l’ormai consueto bilancio dolceamaro che ha accompagnato la nostra spedizione piena di medaglie, ma spesso a pochissimo da ori che non riescono ad arrivare. A portare a casa l’argento è Mauro Nespoli che sale sul podio dopo la gara individuale nel tiro con l’arco. Simona Quadarella era chiamata prima di tutto a dimostrare di cambiare registro dopo la delusione nei 1500 stile libero. E ci è riuscita alla grande, come solo le campionesse vere sanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Un’altra notte piena di atletini in gara e a caccia di podio, con l’ormai consueto bilancio dolceamaro che ha accompagnato la nostra spedizione piena di medaglie, ma spesso a pochissimo da ori che non riescono ad arrivare. A portare a casa l’che sale sul podio dopo la gara individuale nelconera chiamata prima di tutto a dimostrare di cambiare registro dopo la delusione nei 1500. E ci è riuscita alla grande, come solo le campionesse vere sanno ...

