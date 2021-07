Firme false sul voto estero del 2018. Una perizia conferma i sospetti (Di sabato 31 luglio 2021) Durante le elezioni del 2018 nella circoscrizione estero ci sono stati dei brogli. Questa volta a sostenerlo non è solo il candidato dem sconfitto, Fabio Porta, contestando l’elezioni del senatore Adriano Cario, del Gruppo Misto, eletto nella circoscrizione America meridionale, ma lo stesso perito incaricato dalla Procura di Roma di esaminare le schede incriminate. La Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato ha però deciso di rinviare ulteriormente la propria decisione sulla vicenda. Il perito calligrafico incaricato dalla Procura di Roma ha specificato che, esaminate 125 schede di una sezione e 100 di un’altra, non vi sono mani ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Durante le elezioni delnella circoscrizioneci sono stati dei brogli. Questa volta a sostenerlo non è solo il candidato dem sconfitto, Fabio Porta, contestando l’elezioni del senatore Adriano Cario, del Gruppo Misto, eletto nella circoscrizione America meridionale, ma lo stesso perito incaricato dalla Procura di Roma di esaminare le schede incriminate. La Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato ha però deciso di rinviare ulteriormente la propria decisione sulla vicenda. Il perito calligrafico incaricato dalla Procura di Roma ha specificato che, esaminate 125 schede di una sezione e 100 di un’altra, non vi sono mani ...

