Beppe Convertini gaffe clamorosa a Tokio 2020 | “In realtà è morto”

(Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ed inaspettata dimentre stava intervistando un atleta di: le scuse in diretta. È successo davvero di tutto durante Uno Weekend, il programma died Anna Falchi, una vera e propriache nessuno si sarebbe mai aspettato da lui e non solo. Il tutto è

presenta il nuovo programma Azzurro. Storie di mare: Valeria Marini e gli altri ospiti Per l'instancabilel'estate vuol dire principalmente una cosa: lavoro. Lo è ...fa una clamorosa gaffe a Uno Weekend con Vito Dell'Aquila: ecco cos'è successo Anche stamattina è andata in onda una nuova puntata di Uno Weekend . E in questa occasione Anna Falchi e ...Gaffe clamorosa ed inaspettata di Beppe Convertini mentre stava intervistando un atleta di Tokio 2020: le scuse in diretta.Gaffe per Beppe Convertini ad Uno Weekend. Il conduttore ha ospitato Vito Dell’Aquila, alteta di Tokyo 2020 che ha conquistato l’oro, e ha commesso uno scivolone proprio con lui. Cosa è successo in di ...